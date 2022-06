Борису Джонсону – 58: интересные факты о премьере Британии и за что его любят украинцы

Июнь, 19 в 18:22

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сегодня 58 лет. Именно от него Украина получила беспрецедентную поддержку во время войны.

Джонсон резко осуждает действия России и полномасштабную войну, развязанную Кремлем в Украине. Он упрекал страны Запада из-за недостаточной реакции действий России, когда она в 2014 году оккупировала украинский Крымский полуостров.

Британский премьер не только на словах, но и на действиях свидетельствовал о поддержке Киева: речь идет о финансовой, военной и гуманитарной помощи нашему государству.

В апреле Борис Джонсон лично прибыл в Киев и прогулялся по столице вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свой второй визит в Украину, который не был анонсирован, Джонсон совершил в июне.

Отношение Джонсона и поддержка Украины и ее граждан нашли отзыв в сердцах украинцев. Главу британского парламента даже прозвали Джонсонюком, обыграв две буквы английской аллитерации United Kingdom – UK.

По крайней мере, на его странице в Instagram к своему никнейму с именем он добавил UK, как привязку к своему государству. Но этот патронимический суффикс, свойственный украинским фамилиям.

Что касается рамки фото в социальных сетях Джонсона, то она в сине-желтых цветах.

Впоследствии посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в одном из киевских заведений даже нашла пирожное под названием Борис Джонсонюк. Внешний вид кондитерского изделия напоминает непослушную прическу британского премьера.

Украинские пользователи в социальных сетях называют Бориса Джонсона наряду с президентом Польши Анджеем Дудой самыми большими друзьями Украины. По крайней мере, после оглашения ему вотума доверия в парламенте Британии, украинский сегмент социальных сетей писал: Такого Бориса не было и не будет!

А после второго визита шутили, что Джонсону уже пора оформлять карточку киевлянина. Но проводили параллели с визитом накануне лидеров Италии, Франции и Германии.

Интересные факты о Борисе Джонсоне

Борис Джонсон родился в Нью-Йорке, где работал его отец. Со временем семья переехала в Лондон. Борис был старшим сыном – у него еще было трое младших братьев и сестер.

Среди интересных фактов о премьере Британии то, что его близкий друг – младший брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер. Когда он был мэром Лондона, ездил по британской столице только на велосипеде, за что получил прозвище Boris bikes.

Джонсон был журналистом и работал для The Times и The Daily Telegraph. Он писал статьи о мифах, связанных с критикой ЕС. Также он был сторонником антивакцинаторов, пока сам не заболел Covid-19 и врачи чудом спасли ему жизнь.

Борис трижды был женат. Его нынешняя жена 34-летняя Керри Джонсон – английская политическая активистка и охрана природы. В декабре 2021 года у супругов родилась дочь. Всего у Джонсона семеро детей: четыре дочери и три сына.

Еще один интересный факт, что Джонсон уже выбрал песню для своих похорон – это композиция You Can’t Always Get What You Want группы Rolling Stones.