Июнь, 19 в 16:04

Казахстан призвал страны мира разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия к 2045 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

— Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возвращении ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда раньше, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия, — отметил министр.

По его словам, в мире сейчас рассредоточено более 13 тыс. ядерных боеголовок и возможность их применения стала гораздо реальнее, чем во время Холодной войны.

Сейчас смотрят

– Мы призываем все государства, вместе с ядерными, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия к 2045 году, к столетнему юбилею ООН, – заявил Тлеуберди.

Он добавил, что с 21 по 23 июня в Вене пройдет мероприятие, на котором встретятся страны — участницы Договора о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Так, предложения и договоренности о ликвидации этого вида оружия могут быть отражены в итоговых документах конференции.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что они не видят повышенной готовности ядерных сил России. Но он считает опасным и безответственным бряцание Кремля ядерным оружием.

Источник: Liter