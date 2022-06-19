Июнь, 19 в 15:26

Великобритания хочет усилить свою армию, чтобы в случае войны быть готовой сражаться вместе с союзниками в Европе.

Об этом заявил генерал Патрик Сандерс, который 19 июня заменил в должности главы Генштаба Великобритании Марка Карлетона Смита. Он предупредил солдат об угрозах, возникших в Европе на фоне вторжения России в Украину.

– Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками, и победить Россию в битве, – отметил Сандерс.

Генерал добавил, что главной его целью является усиление войск и подготовка к боям на суше. Он отметил возможность начала Третьей мировой войны, поэтому британская армия должна быть готова воевать в Европе.

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Также Сандерс говорит, что был первым начальником Генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства.

– Вторжение РФ в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше, – заявил глава армии.

Напомним, что премьер-министр Великобритании предупредил британцев, что необходимо готовиться к затяжной войне, ведь РФ перешла к кампании истощения.

Также он призвал союзников на Западе усилить поддержку Украины.