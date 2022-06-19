Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Наши войска должны готовиться воевать в Европе против РФ – глава британского Генштаба

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Війна в Україні

Великобритания хочет усилить свою армию, чтобы в случае войны быть готовой сражаться вместе с союзниками в Европе.

Об этом заявил генерал Патрик Сандерс, который 19 июня заменил в должности главы Генштаба Великобритании Марка Карлетона Смита. Он предупредил солдат об угрозах, возникших в Европе на фоне вторжения России в Украину.

– Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками, и победить Россию в битве, – отметил Сандерс.

Генерал добавил, что главной его целью является усиление войск и подготовка к боям на суше. Он отметил возможность начала Третьей мировой войны, поэтому британская армия должна быть готова воевать в Европе.

Сейчас смотрят

Также Сандерс говорит, что был первым начальником Генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства.

– Вторжение РФ в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше, – заявил глава армии.

Напомним, что премьер-министр Великобритании предупредил британцев, что необходимо готовиться к затяжной войне, ведь РФ перешла к кампании истощения.

Также он призвал союзников на Западе усилить поддержку Украины. 

Читайте
Джонсон предложил готовить по 10 тыс. украинских военных в Британии каждые 120 дней

Источник: Sky News
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка