Июнь, 19 в 14:21

В Молдове запретили транслировать российские новости, аналитические программы, а также военные фильмы из РФ и других стран, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении.

Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио страны Лилиана Вицу. Соответствующий закон подписала президент Молдовы Мая Санду.

По словам Вицу, на следующей неделе закон вступит в силу, а пропаганда будет наказываться гораздо жестче. Таким образом, дезинформирующие средства массовой информации будут постепенно подвергаться санкциям, начиная от наложения штрафов и заканчивая лишением права транслировать рекламу.

Сейчас смотрят

Под дезинформацией в законе подразумевается умышленное распространение ложной информации, созданной для причинения вреда личности, социальной группе, организации или безопасности государства.

За ее распространение предусмотрены штрафы от 40 до 100 тыс. леев (2-5 тыс. евро), а также остановка действия лицензии на вещание сроком до семи дней. Контролирует выполнение закона совет по телерадиовещанию.

Напомним, что РФ подписала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала ее. Это значит, что контент из России подпадает под действие закона.

В Молдове после полномасштабного вторжения РФ в Украину транслирование российских новостей запрещено решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. А теперь они попадут под постоянный запрет.

Напомним, что 2 июня парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий, в частности, трансляцию российских новостей и пропагандистских шоу.

Источник: IPN