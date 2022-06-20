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Байден назвал “весьма вероятным” вступление Украины в ЕС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает вступление Украины в Европейский Союз “очень вероятным”. Об этом он заявил в комментарии журналистам в понедельник, 20 июня.

— По всей вероятности, Украина станет членом ЕС, — сказал лидер США.

В то же время он заявил, что, скорее всего, не поедет в Киев в рамках своего предстоящего визита в Европу. В субботу Байден отправится в Германию на саммит G7, а затем в Мадрид на саммит НАТО.

Сначала он сказал журналистам, что визит в Украину будет зависеть от “многих вещей, приведет ли это больше к трудностям для украинцев, или будет отвлекать от происходящего”. Но потом он сказал, что “в этой поездке это маловероятно”.

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Джо Байден входит в число ведущих западных лидеров, которые еще не посетили Украину, чтобы показать поддержку в борьбе Киева против российского полномасштабного вторжения.

На прошлой неделе, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Окончательное решение о предоставлении или непредоставлении статуса кандидата должно быть принято в Брюсселе на заседании Европейского совета, которое пройдет 23-24 июня.

Президент Владимир Зеленский ранее назвал эту неделю исторической и предупредил, что ожидает усиления боевой активности со стороны России.

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Источник: France24
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