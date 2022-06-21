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Пора признать, что будущее Украины в Евросоюзе — Мишель

Юля Захарченко, редактор ленты
Пора признать, что будущее Украины в Евросоюзе — Мишель
Фото: Getty Images

Пора публично признать, что будущее Украины состоит в членстве в Европейском Союзе. ЕС будет продолжать оказывать нашей стране мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку в борьбе с полномасштабной вооруженной агрессией России.

В этом уверен президент Европейского Совета Шарль Мишель, который пригласит глав государств и правительств стран-членов ЕС на саммите 23-24 июня в Брюсселе предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове. По его мнению, последствия полномасштабной войны в Украине ощущают другие страны мира.

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— Россия превратила в оружие поставки продовольствия, ворует зерно, блокирует порты и превращает украинские сельхозугодья в поля битв. Это касается многих стран, особенно в Африке, создавая риск голода, политической и социальной нестабильности. Мы обсудим дальнейшие меры по решению этих вопросов, чтобы помочь Украине экспортировать зерно, – подчеркнул Мишель.

По его словам, главной темой заседания Европейского Совета станет обсуждение дальнейших шагов по укреплению безопасности и стабильности среди стран-членов ЕС и в целом в мире.

Мишель убежден, что мир, безопасность и развитие на международном уровне – это ценности, которые Евросоюз разделяет вместе с другими странами.

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