Июнь, 20 в 20:29

Украинцы, которые были вынуждены выехать за границу из-за развязанной Россией полномасштабной войны, могут получить финансовую помощь в Словакии.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Экстренную денежную помощь для людей, вынужденно выезжающих из Украины, предоставляют UNHCR, ЮНИСЕФ и Красный Крест.

Каким является размер финансовой помощи для украинцев в Словакии, кто и где ее может получить – далее в материале.

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Что предполагает программа денежной помощи в Словакии

Речь идет о краткосрочной неотложной финансовой помощи для материальных нужд украинских беженцев.

Денежные средства предоставляют тем, кто в них больше всего нуждается для приспособления к жизни в Словакии.

Кто из украинцев имеет право на помощь

Получить экстренную финансовую помощь от ООН в Словакии могут те украинцы, которые прибыли в эту страну после 24 февраля 2022 года, то есть после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. При себе нужно иметь документ временной защиты.

При этом словацкий Красный Крест при выплате средств предоставляет преимущество наиболее уязвимым категориям граждан:

• пожилым людям (60 лет и старше);

• неполным семьям с детьми до 17 лет или людьми от 60 лет;

• одиноким женщинам, прибывшим без сопровождения;

• беременным женщинам;

• семьям из этнических меньшинств (ромы и т.п.).

Какой размер денежной помощи

Выплаты по этой программе производятся в евро. Сумма будет рассчитана в зависимости от количества членов семьи беженцев и их возраста.

Каждая семья может получить максимум €380 в месяц (11,7 тыс. грн по курсу Национального банка Украины).

Размер выплат в расчете на каждого человека такой:

• €80 для взрослого в месяц;

• €160 евро – для детей до 3 лет;

• €60 – для детей от 3 до 18 лет.

Дополнительное финансирование могут получить семьи, где есть человек с инвалидностью.

Где можно получить помощь

Зарегистрироваться на получение этой помощи можно в четырех городах: Михаловце, Нитра, Жилина, Братислава. Там созданы соответствующие пункты регистрации.

Зарегистрироваться можно только на один вид поддержки. То есть, если вы записаны на получение помощи или уже ее получаете от одной организации, то не сможете получать средства от другой организации.

Как зарегистрироваться на помощь в Словакии

Украинским беженцам, зарегистрированным через Министерство труда и социальной помощи Словакии, не нужно дополнительно регистрироваться для участия в программе через UNHCR. Данные для выплаты средств будут переданы UNHCR.

В противном случае, нужно записаться в ближайший регистрационный центр UNHCR в городах Михаловце, Нитра, Жилина или Братислава. Это можно сделать через сайт организации, выбрав функцию Записаться на прием. После этого должно поступить SMS-сообщение, подтверждающее дату и место, куда нужно прийти на регистрацию.

С собой нужно иметь следующие документы:

• удостоверение личности (загранпаспорт/паспорт в виде книжечки/ID-карту/свидетельство о рождении);

• словацкий номер Rodne Cislo, выданный при предоставлении временной защиты (его можно найти в свидетельстве о временной защите);

• словацкий номер телефона (словацкую SIM-карту можно получить бесплатно в регистрационных центрах в городах Михаловце, Нитра или Братислава);

• номер счета в словацком банке;

• документы для подтверждения инвалидности члена семьи.

Прийти в регистрационный центр нужно всей семьей.

Денежная выплата поступит на словацкий банковский счет. Обналичить можно будет в любых пунктах Western Union в Словакии.

О поступлении перевода поступит SMS-сообщение на мобильный телефон.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что украинцы, из-за войны временно выехавшие в Словакию, имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Перечень услуг зависит от статуса лица. Детальнее – читайте в материале.

Источник: UNHCR