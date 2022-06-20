Июнь, 20 в 0:50

Центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона потеряла абсолютное большинство в парламенте на фоне успехов нового левого альянса и исторического всплеска ультраправых.

Это следует из прогнозов по результатам воскресных выборов, пишет The Guardian и демонстрируют результаты экзитполов Ipsos.

После пяти лет неоспоримого контроля над парламентом, недавно переизбранный Эммануель Макрон вступил во второй срок, столкнулся с неопределенностью относительно того, как он будет проводить внутреннюю политику, такую как повышение пенсионного возраста и пересмотр государственных пособий.

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Его центристам придется искать компромиссы и расширять альянсы в парламенте, чтобы иметь возможность продвигать свои предложения по снижению налогов и перестройке системы социального обеспечения.

Партия Макрона Ensemble (“Вместе”) остается самой большой группой в парламенте. Однако политические аналитики назвали результаты выборов “серьезным провалом” для центристского альянса Эммануеля Макрона, которому не хватило абсолютного большинства с большим отрывом, в отличие от его победы пять лет назад.

Прогнозы опроса Ipsos, основанные на частичных результатах, показали, что центристы Макрона получат около 230 мест — гораздо меньше, чем 289, необходимых для абсолютного большинства в Национальном собрании.

Исторический альянс левых партий, возглавляемый жестко левой партией “Франция непокоренная” Жан-Люка Меленшона с социалистами и “зелеными”, казалось, мог стать крупнейшей оппозиционной группой, получив около 149 мест.

Но самый поразительный результат вечера был получен крайне правой, антииммиграционной партией Ле Пен “Национальное ралли”, которая, по прогнозам, увеличит количество своих мест с восьми в 2017 году до примерно 85 — исторический максимум для партии, которая в прошлом с трудом добивалась успехов при мажоритарной системе голосования в парламенте.

Партия Меленшона “Франция непокоренная” теперь возглавляет более широкую левую коалицию, известную как Nupes, или Новый народный экологический и социальный союз. В рамках прогнозируемых 149 мест в левом альянсе, партия “зеленых” увеличила свое присутствие до 28 мест, а социалисты получили около 22 мест.

Центристы Макрона настаивали на том, что они все равно заняли первое место, даже если настроение в штаб-квартире партии было охарактеризовано как мрачное.

— Это разочаровывающее первое место, но это первое место, — сказала пресс-секретарь правительства Оливия Грегуар.

Накануне Эммануель Макрон вместе канцлером ФРГ Олафом Шольцом, премьером Италии Марио Драги и президентом президент Румынии Клаусом Йоханнисом прибыли в Киев, где котором выступили в поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Источники: The Guardian, Figaro