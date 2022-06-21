Ермак: Попытки Кремля угрожать Литве – вызов для ЕС и НАТО

Июнь, 20 в 21:02

Попытки Российской Федерации угрожать Литве – это вызов Европейскому Союзу и НАТО. Необходимо держать устойчивую позицию и не идти на уступки Кремля, который стремится снять санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что Кремль может воспринимать как слабость любую уступку, в частности, в вопросе ограничения транзита грузов из России в Калининград.

— Попытки Кремля угрожать Литве – это вызов для ЕС и НАТО. Сейчас важно сохранить устойчивую позицию, не идти на уступки РФ по санкциям и ограничениям транзита грузов из РФ в Калининград. Любая уступка будет восприниматься Россией как слабость, — считает Андрей Ермак.

Недавно Литва закрыла транзит через свою границу в Калининград для подсанкционных товаров. Россия начала угрожать проблемами всем Балтийским странам. Транзит подсанкционных товаров на территории Литвы прекратился в ночь с 17 на 18 июня.