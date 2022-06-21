Июнь, 21 в 0:06

Все министры иностранных дел стран-членов ЕС заявили о своей полной преданности продолжать поддерживать Украину.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции 20 июня, которая состоялась после окончания заседания Совета ЕС по иностранным делам.

— Министры подчеркнули полную преданность продолжать поддерживать Украину с любой точки зрения – военной, продолжать оказывать давление на Россию и работать с международным сообществом. Я хочу отметить важность этих обязательств, потому что война России против Украины влечет последствия не только для Украины, но для всего мира из-за продовольствия и цен на энергоносители, на мировую экономику, — отметил он.

Боррель утверждает, что вторым вопросом, рассмотренным министрами, были рекомендации Комиссии по заявкам Украины, Молдовы и Грузии по членству в ЕС.

Сейчас смотрят

По его словам, Европейский совет позже на этой неделе может послать сигнал, что они приступили к подготовке для европейской интеграции этих трех стран.

— Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только в Украине, Молдове и Грузии, но и который раздался бы громким эхом среди наших партнеров как манифестация силы нашего единства и поддержки этих трех стран, особенно той, на которую напала Россия, — сказал Боррель.

Также политик считает, что президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину, разрушая инфраструктуру, города, отрицая саму идею существования украинской нации. Поэтому ЕС будет продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо.

Напомним, что 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.