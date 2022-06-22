Июнь, 22 в 1:55

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объяснил свои слова по поводу непризнания псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР” на временно оккупированных территориях Украины.

Свое объяснение он дал во время выступления на Катарском экономическом форуме 21 июня.

Во время выступления президент Казахстана отметил “территориальную целостность стран”.

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— Выражая наш подход к территориальной целостности государств, я, конечно, имел в виду основной принцип Устава ООН. По-моему, территориальная целостность государств должна преобладать, — сказал Токаев.

По его мнению, между Украиной и Россией должен продолжаться “переговорный процесс”, а Казахстан, как “близкий друг” обеих стран, может предложить свои возможности для проведения этих переговоров.

Касим-Жомарт Токаев не назвал войной агрессию России, но заявил, что “очень обеспокоен” событиями в Украине.

Лидер Казахстана отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и рад этому.

Напомним, во время экономического форума в российском Санкт-Петербурге 17 июня президент Казахстана в присутствии президента РФ заявил, что Казахстан считает террористические образования “ЛДНР” квази-государствами и не собирается их признавать. Путин при этом проглотил публичное унижение от страны, которую ранее неоднократно высокопоставленные российские чиновники называли близким союзником России.

Со временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия потеряла почти всех своих союзников, кроме одного – Сирии.

Источник: Qatar Economic Forum