Сегодня, 23 июня, Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. На саммите в Брюсселе решение официально поддержали 27 стран-членов Европейского Союза.

На столь важное для нашего государства событие уже отреагировали мировые лидеры и политики. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что это решение укрепит ЕС против российского империализма.

Because it shows once again to the world that we are united and strong in the face of external threats.

And it strengthens the EU.

It strengthens Ukraine, Moldova and Georgia, in the face of Russian imperialism.

This decision strengthens us all.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поздравил украинцев и отметил, что Украина – это Европа.

A truly historic day for #Europe , #Ukraine and #Moldova as European Council grants EU candidate status to Ukraine and Moldova. This is beginning of a journey, a lot of work lays ahead, eventually it will end with both nations as part of EU. Congrats, @DmytroKuleba @nicupopescu

Свою уверенность в победе Украины и Европы выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ukraine will prevail. Europe will prevail.

Today marks the beginning of a long journey that we will walk together.

The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU.

We stand together for peace.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2022