Вместе с боеприпасами и HIMARS: США объявят о военной помощи Украине на $500 млн

Июнь, 23 в 19:24

Уже сегодня, 23 июня, Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на американского чиновника.

Ожидается, что пакет будет включать в себя дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы.

Сейчас смотрят

В Белом доме отметили, что пока не могут сообщить подробности новой военной помощи Украине, но подчеркнули, что США продолжат предоставлять ее на регулярной основе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли первые американские системы HIMARS.

Их анонсировали в рамках пакета помощи от США на $700 млн в начале июня. Первоначально планировали предоставить четыре системы.

Реактивные системы залпового огня HIMARS способны уничтожать цели на расстоянии до 80 км.