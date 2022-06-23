Июнь, 23 в 16:35

По состоянию на четверг, 23 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши немного подешевело дизельное топливо и автогаз.

В частности, за литр дизтоплива сегодня нужно в среднем заплатить 8,18 злотых (53,6 грн по курсу Национального банка Украины), тогда как накануне стоимость составляла 8,29 злотых.

За литр автогаза (LPG) водителям в Польше сегодня нужно отдать в среднем 3,55 злотых (23,3 грн по курсу Нацбанка). Накануне это топливо обошлось в 3,57 злотых/литр.

Сейчас смотрят

В то же время поднялась средняя стоимость премиального дизтоплива – до 8,10 злотых/литр (53,1 грн), тогда как накануне литр этого топлива можно было приобрести по цене 8,02 злотых.

Цены на бензин на АЗС Польши за сутки почти не изменились. За литр бензина марки А-95 сегодня нужно в среднем отдать 7,90 злотых (51,8 грн по курсу НБУ). Накануне средняя стоимость топлива в среднем составляла 7,91 злотых/литр.

Литр бензина марки А-98 сегодня в среднем стоит 8,31 злотых (54,5 грн). Накануне средняя цена на горючее составила 8,30 злотых/литр.

В некоторых воеводствах Польши горючее можно приобрести по более низкой стоимости, чем средняя.

К примеру, в Куявско-Поморском воеводстве средняя цена на бензин А-95 сегодня составляет 7,74 злотых/литр (50,7 грн по курсу НБУ), бензин А-98 – 7,94 злотых/литр (52,1 грн), на дизтопливо – 7,96 злотых/литр (52,2 грн).

В Мазовецком воеводстве средняя стоимость бензина А-95 составляет 7,89 злотых/литр (51,7 грн), бензина А-98 – 8,01 злотых/литр (52,5 грн), дизтоплива – 7,90 злотых/литр (51,8 грн).

В Варминско-Мазурском воеводстве бензин марки А-95 можно приобрести в среднем за 7,61 злотых/литр (49,9 грн), бензин А-98 – за 8,05 злотых/литр (52,8 грн).

Сколько стоит на АЗС Польши бензин, автогаз и дизель: актуальные цены / 2 фотографии

Цены на АЗС Украины

Цены на бензин А-95 в Украине по состоянию на 23 июня в среднем составляют 50,73 грн за литр, на дизельное топливо – 56,55 грн за литр, а на автогаз – от 41,94 грн.

Цены на горючее в регионах не слишком отличаются: колебания происходят в пределах одной-двух гривен.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl