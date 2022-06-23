Июнь, 23 в 18:01

Страны Запада не смогут вести долгосрочную “наступательную” войну, поскольку не смогли накопить достаточно боеприпасов.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которого цитирует The Times.

Выступая в военном штабе на северо-западе Лондона, он сказал, что Европа, включая Великобританию, и Соединенные Штаты работали над своими силами, чтобы они выглядели “хорошо на фронте”, но не имели достаточных линий снабжения. В результате войны на Украине они поняли, что их запасы “неадекватны” тем угрозам, с которыми они сталкиваются, сказал он.

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Вторжение России привлекло внимание к тому, как много снарядов и пуль используется во время интенсивных боевых действий, и к необходимости иметь возможность пополнять запасы боеприпасов на передовой.

Согласно анализу Королевского института объединенных служб (Rusi), в ходе войны, которая в настоящее время сосредоточена на Донбассе, Россия выпускает до 7 176 артиллерийских снарядов в день.

Считается, что за четыре месяца войны у украинских и российских войск закончились боеприпасы, причем украинцы полагаются на 155-мм снаряды натовского стандарта. Союзники передали Украине более 300 тыс. боеприпасов, но у них самих их не хватает.

Отвечая на вопрос о том, заканчиваются ли боеприпасы у Великобритании, Бен Уоллес предположил, что западные линии снабжения уже не существуют в прежнем виде.

— Я думаю, что на протяжении десятилетий, когда вооруженные силы пытались сэкономить деньги, они становились все более полыми. На фронте это выглядит хорошо, но на самом деле, если у вас нет запасов, у вас проблемы, — сказал он.

По его словам, все армии стран Запада, включая США, осознали, что их запасы боеприпасов не соответствуют угрозам, с которыми они столкнулись. Но кроме стран Запада, с подобным столкнулись и в России.

Издание пишет, что в прошлом году во время военных игр у британской армии закончились боеприпасы через восемь дней. Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, сообщил членам парламента, что “все запасы британской армии” были исчерпаны, и все важные боеприпасы были израсходованы еще до окончания десятидневной онлайн-симуляции войны.

Согласно анализу, проведенному для Rusi Алексом Вершининым, экспертом по оборонным закупкам, годового производства артиллерии США в лучшем случае хватит только на десять дней — две недели боевых действий в Украине.

Уоллес сказал, что Великобритания хранит “критическое количество” боеприпасов, которого достаточно для самообороны. Однако он предупредил, что долгосрочная “наступательная” война будет трудной.

— Запад будет испытывать трудности, если ему придется участвовать в долгосрочной наступательной войне, — сказал он на брифинге в постоянном объединенном штабе британского Министерства обороны.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Бен Уоллес провели переговоры с лидерами промышленности по вопросу “оживления цепочек поставок” оружия. Уоллес сказал, что Минобороны ведет переговоры с BAE Systems о производстве большего количества 155-мм снарядов. Издание отмечает, что оборонное ведомство заказало больше противотанковых орудий Nlaw, передав Киеву более 4 тыс. единиц.

Бен Уоллес также сказал, что британское Минобороны пока не нуждается в дополнительных средствах, но оставил пространство для маневра в плане просьб об увеличении бюджета в ближайшем будущем.

Отправив большое количество своего оборудования в Украину, Минобороны Великобритании все чаще рассматривает возможность закупки оружия за рубежом для поставки в эту страну.

Фото: Генштаб ВСУ