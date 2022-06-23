Июнь, 23 в 18:56

Европейский Союз договорился с Норвегией об увеличении поставок газа.

В частности, стороны решили “усилить сотрудничество по обеспечению дополнительных краткосрочных и долгосрочных поставок газа из Норвегии, решению проблемы высоких цен на энергоносители и развитию долгосрочного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики”.

Об этом говорится в заявлении главы ЕС по климатической политике Франса Тиммерманса и министра энергетики Норвегии Терье Аасланд.

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Отмечается, что Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе, и на нее приходится около четверти поставок газа в Европейский Союз.

Важность норвежской нефтегазовой отрасли возросла после вторжения РФ в Украину, и объем соответствующего производства в Норвегии вырос за первые месяцы 2022 года.

В ЕС подчеркнули, что за последние 50 лет Норвегия зарекомендовала себя как надежного поставщика нефти и газа, а стороны представляют общий интерес в обеспечении упорядоченного функционирования рынка.

Более подробные условия по увеличению поставок газа из Норвегии в ЕС должны быть решены позже.