Июнь, 24 в 13:32

По состоянию на пятницу, 24 июня, цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) Польши снизились, в то время как стоимость бензина осталась без изменений по сравнению с предыдущими сутками.

Так, литр бензина марки А-95 сегодня можно приобрести по средней цене 7,90 злотых (51,5 грн по курсу Национального банка Украины). Такой же была стоимость этого топлива на АЗС Польши накануне.

За бензин марки А-98 сегодня в среднем нужно заплатить 8,31 злотых/литр (54,2 грн по курсу НБУ). За день стоимость не изменилась.

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В то же время подешевело дизтопливо. Литр сегодня в среднем стоит 8,07 злотых (52,6 грн), в то время как накануне нужно было заплатить 8,18 злотых.

Дешевле можно купить и литр премиального дизеля – за 8,09 злотых (52,8 грн). Накануне средняя стоимость этого горючего составила 8,10 злотых/литр.

Средняя стоимость литра автогаза (LPG) на АЗС Польши сегодня составляет 3,54 злотых (23,1 грн). Накануне это горючее можно было приобрести по средней цене 3,55 злотых/литр.

В некоторых воеводствах Польши топливо можно найти и дешевле. Так, в Куявско-Поморском воеводстве бензин А-95 сегодня можно в среднем приобрести по цене 7,72 злотых/литр (50,4 грн), бензин А-98 – 8,02 злотых/литр (52,3 грн), дизтопливо – 8 злотых/литр (52,2 грн).

В Варминско-Мазурском воеводстве бензин марки А-95 в среднем стоит 7,54 злотых/литр (49,2 грн), бензин А-98 – 8,05 злотых/литр (52,5 грн).

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Стоимость топлива в Украине

Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 июня несколько изменились. Так, бензин категории А-95 подешевел на 4 копейки: теперь его можно приобрести в среднем за 50,68 грн/л.

В то же время, бензин А-92 подорожал на 89 копеек и в среднем стоит 50,56 грн/л.

Средняя цена дизельного горючего сейчас составляет 56,44 грн/л (подешевело на 11 копеек). Цены на автогаз в Украине упали на 16 копеек и в среднем составляют 41,78 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl