Июнь, 25 в 16:07

По состоянию на субботу, 25 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши снизились цены на бензин марки А-95.

Сегодня это топливо в среднем можно приобрести по цене 7,87 злотых/литр (51,3 грн по курсу Национального банка Украины). Накануне средняя стоимость бензина А-95 составляла 7,90 злотых/литр.

В то же время, за сутки не изменилась стоимость бензина марки А-98 – 8,31 злотых/литр (54,2 грн по курсу НБУ).

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За литр дизельного топлива сегодня нужно в среднем заплатить 8,06 злотых (52,6 грн). По сравнению с предыдущими сутками его стоимость почти не изменилась (литр стоил 8,07 злотых).

Литр премиального дизеля стоит так же, как и накануне: 8,09 злотых (52,8 грн).

Литр автогаза (LPG) на АЗС Польши сегодня можно приобрести по средней цене 3,53 злотых (23 грн). Накануне это горючее стоило 3,54 злотых/литр.

В некоторых воеводствах Польши топливо стоит чуть дешевле, чем средняя цена.

К примеру, в Куявско-Поморском воеводстве бензин марки А-95 сегодня можно приобрести по средней цене 7,60 злотых/литр (49,6 грн), бензин марки А-98 – 7,68 злотых/литр (50,1 грн), дизтопливо – 7,72 злотых/литр (50,4 грн).

В Малопольском воеводстве бензин А-95 в среднем стоит 7,75 злотых/литр (50,6 грн), бензин А-98 – 8,27 злотых/литр (53,9 грн), дизтопливо – 7,83 злотых/литр ( 51,1 грн).

В Варминско-Мазурском воеводстве водители могут купить бензин А-95 в среднем за 7,42 злотых/литр (48,4 грн), бензин А-98 – за 8,05 злотых/литр (52,5 грн), дизтопливо – за 7,85 злотых/литр (51,2 грн).

Бензин А-95 немного подешевел: сколько стоит топливо на АЗС Польши / 2 фотографии

Цены на АЗС в Украине

Цены на бензин категории А-95 в Украине сегодня снизились на 4 копейки. В среднем его можно купить на АЗС за 50,64 грн/л.

Бензин категории А-92 подешевел на 89 копеек и в среднем стоит 49,66 грн/л.

Средняя стоимость дизтоплива составляет 56,41 грн/л (подешевел на 3 копейки). А цены на автогаз подскочили на 12 копеек и в среднем по Украине составляют 41,91 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl