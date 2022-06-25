Июнь, 25 в 1:06

В США Верховный суд отменил право на аборт, которое считалось фундаментальным в обществе и было установлено почти 50 лет по результатам дела “Роу против Вейда”. Такие решения американского Верховного суда дают право отдельным штатам ограничить свободу абортов или объявить их вне закона.

Об этом 24 июня пишет The Washington Post и указывает, что по решению суда к нации обратится президент США Джо Байден.

Глава Минюста США (выполняет функцию Генпрокурора) Меррик Гарланд заявил, что его ведомство “категорически не соглашается” с решением суда. Это, по словам Гарланда, создаст необратимое влияние на американцев во всех территориях Соединенных Штатов.

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— Однако сегодняшнее решение не лишает штатов возможности поддерживать законность абортов в пределах своих границ. И Конституция продолжает ограничивать полномочия штатов запрещать репродуктивные услуги, предоставляемые за пределами их границ, – заявил Министр юстиции США.

Впоследствии группа из 83 либеральных прокуроров со всей страны выступили с заявлением, в котором уже успели заявить, что не будут преследовать уголовные процессы в которых кто-либо намеревался, помогал или сделал аборт.

44-й президент США Барак Обама подверг критике решение Верховного суда, назвав его “разрушительным”. В то же время, преемник Обамы, президент Дональд Трамп, напротив, поддержал решение суда.

Впоследствии после решения администрация президента США объявила, что Джо Байден обратится к американской нации по этому решению суда.

– Сегодня очень важный момент для Соединенных Штатов. Верховный суд прямо лишил американского народа конституционного права, которое он уже признал. Просто забрал. Такого еще никогда не было насчет права, столь важного для многих американцев, – написал Джо Байден в Twitter.

Президент США добавил, что осенью необходимо “выбрать больше сенаторов и представителей, кодифицирующих право женщин по выбору в федеральном законе”.

Кроме того, глава Белого дома призвал выбрать больше руководителей штатов, защищающих право на аборт на местном уровне.