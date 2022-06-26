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Цены выросли: за сколько можно купить литр бензина, дизеля и автогаза в Польше

Юля Захарченко, редактор ленты
АЗС, бензин
Фото: Depositphotos

Цены на топливо на автозаправочных станциях в Польше немного увеличились, если сравнивать с предыдущей неделей. Это чувствуют украинцы и другие граждане, которые заправляют автомобили бензином или газом на АЗС.

По состоянию на 26 июня, за литр бензина А-95 придется заплатить около 7,85 – 7,96 злотых (ориентировочно 57,7 – 58,51 грн за литр). В то же время бензин А-98 преимущественно стоит от 8,41 до 8,64 злотых (от 61,81 до 63,5 грн) за один литр. В среднем нужно выделить около 8,55 польского злотого (по актуальному курсу, около 62,84 грн), чтобы получить литр этого вида топлива.

Фото: Факты ICTV

В Польше стоимость дизельного топлива (ON) составляет 7,49 – 7,54 польского злотого (около 55,05 – 55,42 грн) за литр. Цены на автогаз (LPG) вдвое меньше. За один литр нужно заплатить от 3,34 до 3,68 злотых (по курсу Нацбанка, ориентировочно от 24,55 до 27,05 грн) за один литр.

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Цены на бензин, дизельное топливо и автогаза в Польше колеблются, если сравнивать разные города и автозаправочные станции. Например, в Ольштыне чуть ли не самые высокие цены, а одни из самых маленьких – в Щецине и Люблине.

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