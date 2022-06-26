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Лукашенко может привлечь к войне против Украины около 15 тыс. боеспособных солдат — эксперт

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Лукашенко может привлечь к войне против Украины около 15 тыс. боеспособных солдат — эксперт
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может привлечь к полномасштабной войне против Украины около 15 тыс. боеспособных солдат. Об этом заявил командир белорусской организации Белый легион Сергей Бульба в эфире украинского телеканала.

Он считает, что президент России Владимир Путин полностью контролирует Лукашенко, поэтому непризнанный глава Беларуси может задействовать против нашей страны три самых боеспособных бригады армии РБ.

— Лукашенко – это фактически “гауляйтер” самого Путина. Вы же видите, что он ищет оправдание для тех или иных действий Путина, – заметил Сергей Бульба.

Именно эти белорусские бригады постоянно вовлечены в военные учения с российской армией. Речь идет о более чем 9 тыс. человек. По словам Бульбы, непризнанный президент Беларуси может привлечь дополнительно 120 гвардейскую стрелковую бригаду.

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