Июнь, 26 в 17:12

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине новейшее вооружение. Однако необходимо вывести с фронта часть украинских защитников, чтобы они научились правильно и эффективно использовать оружие нового образца.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби. По его мнению, Украине нужно много дальнобойного оружия. По его словам, украинцы, в частности, до сих пор используют советские системы вооружений.

— В первые недели войны был акцент, чтобы Украина получала системы, на которых обучены военные. Бывшее советское вооружение. В этом по-прежнему есть необходимость, — убежден представитель Пентагона.

Кирби отметил, что США готовы предоставить Украине другие западные или американские системы, однако для этого необходимо вывести из боевых действий часть украинских военных, чтобы научить ВСУ пользоваться оружием нового образца. По его мнению, это необходимо для обеспечения эффективности и стабильной боевой готовности ВСУ в борьбе с российской агрессией.

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