Июнь, 26 в 0:55

Украина временно откажется от шагов на пути к членству в НАТО. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью иностранным изданиям.

По его мнению, вступление в Североатлантический Альянс в краткосрочной перспективе невозможно, поскольку страны-члены НАТО отвергли стремление Украины.

На саммите НАТО примет новую версию руководящего документа – стратегической концепции. Предыдущая редакция обязывает Североатлантический альянс развивать партнерство с Украиной, однако в новой версии документы необходимо подтвердить это партнерство.

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Украина стремится, чтобы упоминания о стране-агрессоре Россию как о партнере убрали из стратегической концепции. В последней версии говорится, что НАТО считает сотрудничество между Североатлантическим союзом и Россией “стратегически важным”.

— Недостаточно просто вычеркнуть слово партнер. Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более жесткими предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь (это мой призыв к членам НАТО) во время формулировки положений России, – призвал Жовква.

Он убежден, что полномасштабная война в Украине должна быть описана в стратегической концепции. Если НАТО не раскроет реальную ситуацию в Европе и Украине, тогда этот документ будет неактуальным, считает советник главы Офиса президента.