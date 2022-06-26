Июнь, 26 в 17:56

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи на полях саммита G7 в немецкой Баварии заявили о том, что наступил критический момент в войне РФ против Украины, и сейчас есть возможность переломить ход этого конфликта.

– Лидеры обсудили кризис в Украине. Они согласились, что это критический момент для хода конфликта, и есть возможность переломить ход войны. И премьер-министр, и президент Макрон подчеркнули необходимость поддержки Украины, чтобы укрепить свои позиции как в войне, так и в любых будущих переговорах, – сообщает Даунинг-стрит.

Лидеры Великобритании и Франции договорились активизировать военную поддержку Украины.

При этом Джонсон подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к затягиванию войны и “даст Путину лицензию на манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками”.

Сейчас смотрят

26 июня в Германии стартовал трехдневный саммит лидеров стран G7, на котором будут обсуждаться ряд критических мировых вызовов, вызванных российским вторжением в Украину.

На встречу прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также высшее руководство Еврокомиссии и Евросовета.

Источник: gov.uk