Июнь, 27 в 16:41

По состоянию на понедельник, 27 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши подорожало дизельное топливо. В то же время стабилизировались цены на бензин.

Так, средняя стоимость бензина марки А-95 сегодня составляет 7,87 злотых/литр (51,5 грн по курсу Национального банка Украины). Столько же это горючее стоило и в выходные.

Бензин А-98 можно в среднем приобрести за 8,30 злотых/литр (54,3 грн по курсу Нацбанка). На выходных средняя стоимость этой марки бензина составила 8,31 злотых/литр.

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Подорожало дизельное топливо: сегодня на АЗС за него нужно в среднем заплатить 8,26 злотых/литр (54 грн), тогда как на выходных дизель стоил 8,06 злотых/литр.

В то же время подешевело премиальное дизтопливо: для водителей в Польше оно в среднем обойдется в 7,85 злотых/литр (51,4 грн). На выходных премиальный дизель стоил 8,09 злотых/литр.

Не изменилась стоимость автогаза (LPG): за литр на АЗС нужно отдать 3,53 злотых (23,1 грн).

Цены на горючее в Польше колеблются, если сравнивать разные воеводства. К примеру, бензин А-95 можно приобрести по средней цене от 7,70 злотых/литр (50,4 грн) в Подлясском воеводстве до 8,15 злотых/литр (53,3 грн) в Опольском воеводстве.

Стоимость бензина А-98 варьируется от 7,68 злотых/литр (50,2 грн) в Куявско-Поморском воеводстве до 8,91 злотых/литр (58,3 грн) в Опольском воеводстве.

Дизтопливо можно приобрести по средней цене от 7,72 злотых/литр (50,5 грн) в Нижнесилезском воеводстве до 8,80 злотых/литр (57,6 грн) в Куявско-Поморском воеводстве.

Цены на бензин стабилизировались, дизель подорожал: сколько стоит топливо в Польше / 2 фотографии

Согласно прогнозам аналитиков специализированного портала E-Petrol, цены на бензин А-98 в течение этой недели будут колебаться в пределах 8,54-8,69 злотых/литр, а на бензин А-95 – в пределах 7,79-7,91 злотых/литр.

Согласно прогнозам, дизтопливо на этой неделе в среднем будет стоить 7,89-8,01 злотых/литр, а за литр автогаза нужно будет платить 3,41-3,52 злотых.

Цены на АЗС Украины

Стоимость горючего на АЗС в Украине по состоянию на 27 июня не изменилась.

Цены на бензин А-95+ в среднем составляют 50,61 грн. Цена на 92-й бензин составляет 49,66 грн.

Дизельное горючее стоит 56,39 грн, а цена на автогаз осталась на уровне 41,73 грн.

Источник: AutoCentrum.pl, E-Petrol

Фото: AutoCentrum.pl, E-Petrol