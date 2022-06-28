Июнь, 27 в 21:29

Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении России за нарушения прав человека, военные преступления и кражу украинского зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Министерство финансов и Госдепартамент США введут санкции в отношении частных военных компаний, действующих в Украине, российских воинских частей, которые причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц в оккупированных украинских городах.

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Также за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также подавление инакомыслия в России будут введены визовые ограничения в отношении примерно 500 должностных лиц.

В пресс-релизе отмечается, что за несколько месяцев экспорт США в Россию, включая критически важные технологические ресурсы, необходимые Путину для поддержки вооруженных сил, сократился примерно на 97%.

Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России значительно сократится, а инфляция поднимется до более чем 20%.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит £10 млн (около $12,28 млн) в помощь в восстановлении железной дороги в Украине, чтобы использовать поезда для экспорта зерна.