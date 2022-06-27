Июнь, 27 в 20:46

Россия совершила очередное военное преступление, когда обстреляла торговый центр в Кременчуге. Во время ракетного удара в ТРЦ находилось около тысячи людей. Пока неизвестно точное количество жертв. Однако уже подтверждена информация о 10 погибших жителях, среди раненых есть дети.

Российское “пособие терроризма”

На ужасное преступление Кремля уже успели отреагировать лидеры разных стран мира, в частности, США, Латвии, Эстонии и Литвы. Они считают, что Россия “создала пособие” для терроризма и далее убивает мирных украинцев. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич уверен, что против России нужно ввести еще больше санкций, а Кремль полностью изолировать от общества.

— Очередное ужасающее российское военное преступление – ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Наступит день, когда виновные будут привлечены к ответственности. А пока Кремль нужно полностью изолировать, ввести больше санкций. Мои соболезнования, – подчеркнул глава МИД Латвии.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что Россия уже “наработала” собственное пособие государственного терроризма:

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выбрать жертву и назвать ее “братским народом”;

отправить войска, чтобы стереть с лица Земли;

убивать, пытать и насиловать без разбора;

украсть то, что можешь, и уничтожить все остальное;

куда нельзя посылать войска – запустить ракеты;

целиться в гражданских людей, а еще лучше – в детей;

любой ценой не давать возможности людям вернуться к привычной жизни;

все отрицать;

повторить, но с большим масштабом.

Шимоните отметила, что российские ракеты попали сегодня в торговый центр в Кременчуге, внутри которого находились более тысячи мирных жителей. Она убеждена, что Россия целенаправленно совершает терроризм.

Действия России – это позор

Президент Литвы Гитанас Науседа тоже не остался в стороне. Он убежден, что удар России – это позор для человечества.

– Удар Россией по торговому центру в Кременчуге с сотнями мирных жителей является позором для человечества, еще одним ужасным военным преступлением России. Украина нуждается в большей поставке систем противовоздушной обороны. Доставляйте в большем количестве и быстрее. Остаемся с Украиной, – добавил он.

Страна-агрессор продолжает разрушать именно гражданскую инфраструктуру, повторяя военные преступления, рассказала посол Украины в Ирландии Лариса Герасько.

– Торговый центр в Кременчуге, в котором было более тысячи невинных людей, пострадал от российского ракетного удара. Россия продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру и совершает военные преступления в Украине, — отметила Герасько.

Кремль должен ответить за преступления

Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что мир привлечет Кремль к ответственности за военные зверства в Украине.

– Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине, — убеждена посол США в Украине.

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что необходимо остановить российскую войну. По его мнению, варварство Кремля не имеет края – этому нужно положить конец.

— Ужасная жестокость России против мирного населения в Украине является безумной. Сегодня ракеты попали в торговый центр в Кременчуге, в котором находились более тысячи человек. Варварство российских военных преступлений не имеет конца. Мы с Украиной, – поддержал президент Эстонии украинцев.

Российских террористов нужно остановить

Блогер и общественный деятель Сергей Стерненко считает, что российские войска специально бьют по мирным людям. Он уверен, что российских террористов нужно остановить.

– Это их тактика. Они террористы. И все это они делают вполне осознанно. Сколько еще мирных жителей должна убить Россия, чтобы США, Великобритания и ЕС наконец-то дали Украине достаточно тяжелого оружия, чтобы остановить этих террористов?

Волонтер и медик-доброволец Алина Михайлова отметила, что Россия разрушает украинские города и целенаправленно убивает украинцев без причины.

— Как долго будет мир смотреть, как Россия целенаправленно истребляет украинцев, осуществляет геноцид, разрушает наши дома, стирает целые города?

Она призвала все страны мира прекратить какие-либо связи с Россией, которая убивает украинцев и маленьких детей, разрушает будущее мирной нации.

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Кира Рудык подчеркнула, что мир должен помочь остановить страну-агрессора Россию, совершающую кровавые преступления.