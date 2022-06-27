Россия создала “пособие терроризма”, действия Кремля – это позор: мир об ударе по ТЦ в Кременчуге
Россия совершила очередное военное преступление, когда обстреляла торговый центр в Кременчуге. Во время ракетного удара в ТРЦ находилось около тысячи людей. Пока неизвестно точное количество жертв. Однако уже подтверждена информация о 10 погибших жителях, среди раненых есть дети.
Российское “пособие терроризма”
На ужасное преступление Кремля уже успели отреагировать лидеры разных стран мира, в частности, США, Латвии, Эстонии и Литвы. Они считают, что Россия “создала пособие” для терроризма и далее убивает мирных украинцев. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич уверен, что против России нужно ввести еще больше санкций, а Кремль полностью изолировать от общества.
— Очередное ужасающее российское военное преступление – ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Наступит день, когда виновные будут привлечены к ответственности. А пока Кремль нужно полностью изолировать, ввести больше санкций. Мои соболезнования, – подчеркнул глава МИД Латвии.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что Россия уже “наработала” собственное пособие государственного терроризма:
- выбрать жертву и назвать ее “братским народом”;
- отправить войска, чтобы стереть с лица Земли;
- убивать, пытать и насиловать без разбора;
- украсть то, что можешь, и уничтожить все остальное;
- куда нельзя посылать войска – запустить ракеты;
- целиться в гражданских людей, а еще лучше – в детей;
- любой ценой не давать возможности людям вернуться к привычной жизни;
- все отрицать;
- повторить, но с большим масштабом.
Шимоните отметила, что российские ракеты попали сегодня в торговый центр в Кременчуге, внутри которого находились более тысячи мирных жителей. Она убеждена, что Россия целенаправленно совершает терроризм.
Действия России – это позор
Президент Литвы Гитанас Науседа тоже не остался в стороне. Он убежден, что удар России – это позор для человечества.
– Удар Россией по торговому центру в Кременчуге с сотнями мирных жителей является позором для человечества, еще одним ужасным военным преступлением России. Украина нуждается в большей поставке систем противовоздушной обороны. Доставляйте в большем количестве и быстрее. Остаемся с Украиной, – добавил он.
Страна-агрессор продолжает разрушать именно гражданскую инфраструктуру, повторяя военные преступления, рассказала посол Украины в Ирландии Лариса Герасько.
– Торговый центр в Кременчуге, в котором было более тысячи невинных людей, пострадал от российского ракетного удара. Россия продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру и совершает военные преступления в Украине, — отметила Герасько.
Кремль должен ответить за преступления
Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что мир привлечет Кремль к ответственности за военные зверства в Украине.
– Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине, — убеждена посол США в Украине.
Президент Эстонии Алар Карис отметил, что необходимо остановить российскую войну. По его мнению, варварство Кремля не имеет края – этому нужно положить конец.
— Ужасная жестокость России против мирного населения в Украине является безумной. Сегодня ракеты попали в торговый центр в Кременчуге, в котором находились более тысячи человек. Варварство российских военных преступлений не имеет конца. Мы с Украиной, – поддержал президент Эстонии украинцев.
Российских террористов нужно остановить
Блогер и общественный деятель Сергей Стерненко считает, что российские войска специально бьют по мирным людям. Он уверен, что российских террористов нужно остановить.
– Это их тактика. Они террористы. И все это они делают вполне осознанно. Сколько еще мирных жителей должна убить Россия, чтобы США, Великобритания и ЕС наконец-то дали Украине достаточно тяжелого оружия, чтобы остановить этих террористов?
Волонтер и медик-доброволец Алина Михайлова отметила, что Россия разрушает украинские города и целенаправленно убивает украинцев без причины.
— Как долго будет мир смотреть, как Россия целенаправленно истребляет украинцев, осуществляет геноцид, разрушает наши дома, стирает целые города?
Она призвала все страны мира прекратить какие-либо связи с Россией, которая убивает украинцев и маленьких детей, разрушает будущее мирной нации.
Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Кира Рудык подчеркнула, что мир должен помочь остановить страну-агрессора Россию, совершающую кровавые преступления.
— Ракетный обстрел посреди дня в ТРЦ в Кременчуге. Там тысячи людей. Здание горит. Работает спасательная группа. Оккупанты вымещают свой гнев на мирных жителях. Мир должен помочь нам остановить Россию! Путин, остановись сейчас. Очередной акт терроризма россиян. Больше горя, слез, разрушенных жизней. Россия хочет полностью уничтожить украинскую нацию, пока весь мир смотрит. Мы никогда не простим, – убеждена она.