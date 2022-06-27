Япония вводит дополнительные санкции против России

Июнь, 27 в 9:06

Япония расширила список санкций против российских представителей и предприятий из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида на саммите G7.

Он подчеркнул, что мир находится на перепутье в истории. Сейчас встал вопрос, можно ли сохранить основанный на правилах международный порядок. Ведь Совбез ООН и другие структуры не смогли адекватно отреагировать на полномасштабное вторжение РФ.

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По данным телеканала NHK, Япония вводит новые санкции против России. Они, в частности, касаются запрета на импорт российского золота, а также замораживания активов около 70 российских физических и юридических лиц.

Кроме того, Япония запрещает экспорт продукции в отношении 90 российских предприятий и компаний, которые, по мнению японской стороны, связанные с военной отраслью России.

Также премьер-министр Японии добавил, что санкции нельзя ослаблять и заявил, что единство G-7 необходимо не только для обеспечения соблюдения санкций, но и для защиты от роста цен.

Источник: NHK