Июнь, 28 в 19:39

Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде (Испания) объявит о наращивании численности американских сил в Европе из-за угроз со стороны России.

Об этом сообщил в комментарии журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден на саммите сделает конкретные заявления по этому поводу, поскольку Вашингтон стремится противостоять “обострившейся российской угрозе”.

Усиление присутствия американских войск, в частности, предполагает появление еще двух эсминцев США на военно-морской базе Рота в Испании. В результате этого общее количество базирующихся там американских эсминцев вырастет до шести.

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По словам советника, Байден планировал обсудить подобный шаг с премьером Испании Педро Санчесом.

– Это поможет увеличить морское присутствие Соединенных Штатов и НАТО, – отметил Салливан.

Он заверил, что объявление о дополнительных эсминцах будет лишь первым из нескольких заявлений об американских войсках на саммите НАТО.

– Завтра Соединенные Штаты сделают конкретные заявления о дополнительных обязательствах по размещению сил на суше, на море и в воздухе в долгосрочной перспективе, сколько бы ни продолжался этот кризис. До конца саммита вы увидите более сильную, эффективную, боеспособную и более решительную группировку сил, чтобы учесть обостряющуюся российскую угрозу, — подчеркнул Салливан.

Он добавил, что на саммите планируется согласовать конкретные цели по увеличению странами-членами финансирования бюджета НАТО.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал усиление восточного фланга Альянса. Речь идет об увеличении численности Сил быстрого реагирования НАТО с около 40 тыс. до 300 тыс.

На саммите в Мадриде планируется принять новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию признают угрозой безопасности.