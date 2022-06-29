НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс в среду — Столтенберг
В среду, 29 июня, лидеры стран НАТО примут формальное решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс после того, как Турция сняла свое вето.
Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
– Завтра лидеры Альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО и стать членами Альянса, – заявил он.
Генсек добавил, что каждая страна должна ратифицировать протокол о присоединении, чтобы расширение НАТО вступило в силу.
— Я абсолютно уверен, что с учетом надежных обязательств, содержащихся в трехстороннем меморандуме, под которыми только недавно подписались президенты Финляндии, Швеции и Турции, двери (НАТО) открыты и присоединение Швеции и Финляндии действительно состоится, — сказал Столтенберг.
Отметим, что на саммите в Мадриде Турция согласилась отменить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Лидеры стран подписали меморандум, предусматривающий, что три страны обязуются оказать друг другу поддержку для борьбы с угрозами.
Планируется, что обязательства будут укреплены после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Источник: Европейская правда