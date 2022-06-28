Июнь, 28 в 18:12

Страны Большой семерки будут помогать Украине в войне с Россией столько, сколько это будет требоваться.

Об этом стало известно по итогам встречи G7 (Великобритания, Германия, Япония, США, Франция, Канада и Италия), после которой лидеры семи мощнейших экономик мира выступили с заявлениями по поводу войны в Украине.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны договорились сохранять поддержку Украины до окончания войны.

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— Никто не рассматривает вопрос об окончании войны в ближайшие недели или месяцы. Наша поддержка Украины и наши санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока это необходимо, и с той интенсивностью, которая необходима, в ближайшие недели и месяцы, — сказал он.

Он также убежден, что президент РФ Владимир Путин не сможет и не должен выиграть войну.

Президент Макрон надеется, что варианты окончания войны станут известны до конца года, но при условии, что РФ будет проигравшей стороной

— Россия не может и не должна победить, — сказал он.

Президент Франции отказался называть Россию “государством, спонсирующим терроризм”, к чему ранее призывал украинский лидер Владимир Зеленский. При этом он признал, что ракетный удар РФ по украинскому торговому центру в Кременчуге был “военным преступлением”.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны G7 будут и дальше добиваться подавления сил России в войне против Украины.

— Лидеры Большой семерки продолжат добиваться того, чтобы Россия заплатила высокую политическую и экономическую цену за свою войну против Украины, — сказал он.

Олаф Шольц назвал прошедший саммит G7 “напряженным и конструктивным”.

Он также отметил необходимость создания плана Маршалла для Украины.

При этом немецкий канцлер отметил, что пока что приближение окончания войны не наблюдается, а потому важно, чтобы давление на РФ и поддержка Украины продолжались, “чтобы окончание вообще стало возможным и Россия поняла, что она не может навязать диктаторский мир”.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что президент РФ Владимир Путин может попытаться расширить конфликт за территории Украины.

— Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не так. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, оказывающих им поддержку, необходимую им для защиты, — сказал он.

При этом лидеры Большой семерки в общем коммюнике по итогам саммита в Баварии единогласно высказались за предоставление Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи.

— Мы будем поддерживать Украину сколько потребуется, предоставляя необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь для защиты суверенитета и территориальной целостности, — говорится в общем заявлении лидеров G7.

Кроме того, семь крупнейших экономик мира решили помочь Украине в налаживании производства и экспорта товаров.

Отдельно лидеры G7 осудили “провокационные заявления России об угрозе применения ядерного оружия”.

— Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия в Украине будет иметь серьезные последствия, — говорится в заявлении.

Страны также призвали Китай оказать давление на Россию с целью остановить вторжение и вывести войска из Украины.

В итоговом заявлении также отмечается, что страны Большой семерки собираются разработать меры, которые не позволят РФ получать прибыль от военной агрессии, включая снижение зависимости стран Запада от технологий из России, используемых в ядерной энергетике.

Финансовая поддержка Украине в виде гуманитарной помощи со стороны G7 в 2022 году составляет более $2,8 млрд, еще $29,5 млрд будут выделены в качестве “бюджетной поддержки” для помощи Киеву закрыть дефицит финансирования, говорится в коммюнике.

Лидеры стран G7 также собираются провести международную конференцию для сбора помощи в восстановлении Украины, а также продлить ограничительные меры в отношении России.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден покинул саммит G7 рано утром 28 июня, поскольку ожидалось ухудшение погодных условий, что сделало бы невозможным его отлет. Ранее планировалось, что американский лидер также выступит на заключительной пресс-конференции саммита.

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Источники: European Council, WELT