Июнь, 28 в 22:26

Турция согласилась отменить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Нииностио.

Отмечается, что Финляндия, Швеция и Турция подписали соответствующий меморандум во время саммита НАТО в Мадриде.

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Согласно сообщению, во время саммита состоялась встреча лидеров Финляндии, Швеции и Турции при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга.

— По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО союзники согласуют в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно, — говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает, что три страны обязуются предоставить друг другу поддержку для борьбы с угрозами. Планируется, что обязательства будут укреплены после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В обществе обеих скандинавских стран стремительно возросла потребность в присоединении к Североатлантическому альянсу после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Для согласования членства должны дать согласие все 30 стран-членов.

Ранее президент Турции Реждеп Эрдоган выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, обосновывая это тем, что страны являются “убежищем терроризма”.

Источник: Tasavallan Presidentti