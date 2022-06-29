Турция согласилась не блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Турция согласилась отменить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Нииностио.
Отмечается, что Финляндия, Швеция и Турция подписали соответствующий меморандум во время саммита НАТО в Мадриде.
Согласно сообщению, во время саммита состоялась встреча лидеров Финляндии, Швеции и Турции при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга.
— По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО союзники согласуют в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно, — говорится в сообщении.
Меморандум предусматривает, что три страны обязуются предоставить друг другу поддержку для борьбы с угрозами. Планируется, что обязательства будут укреплены после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Напомним, Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В обществе обеих скандинавских стран стремительно возросла потребность в присоединении к Североатлантическому альянсу после широкомасштабного вторжения России в Украину.
Для согласования членства должны дать согласие все 30 стран-членов.
Ранее президент Турции Реждеп Эрдоган выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, обосновывая это тем, что страны являются “убежищем терроризма”.
Источник: Tasavallan Presidentti