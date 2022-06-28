Во Франции анонсировали передачу Украине БТР типа VAB: какие характеристики

Июнь, 28 в 14:48

Франция передаст Украине “значительное количество” бронетранспортеров типа VAB, а также изучает возможность поставок противокорабельных ракет.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

— Чтобы быстро передвигаться по районам, находящимся под огнем противника, армиям нужна бронетехника. Франция будет поставлять в значительных количествах транспортные средства типа VAB, также имеющие вооружение, – сказал Лекорню.

Он не уточнил, когда Франция сможет поставить эти БТР. Но добавил, что Париж рассматривает и возможность снабжения противокорабельными ракетами Exocet французского производства.

Сейчас смотрят

Что такое VAB и их характеристики

VAB – с французского Véhicule de l’Avant Blindé означает бронированная машина переднего края.

Французский бронетранспортер был разработан в начале 1970-х компаниями Renault и Saviem по заказу армии Франции.

Серийное производство VAB ведется с 1976 года, всего было выпущено более 5 тыс. машин этого типа в разных вариантах — как на базовом двухосевом шасси, так и на трехосном. Кроме французской армии, эти БТРы стоят на вооружении еще примерно в 15 странах.

Экипаж VAB состоит из двух человек, но в общей сложности на нем может разместиться десант до 10 человек.

На шоссе этот БТР разгоняет скорость до 110 км/ч. Также обладает способностью плавать. На большинстве машин установлены 12,7 мм пулеметы.

Тип корпуса – стальная катана: лоб, корма и борт защищены от 7,62 мм бронебойных пуль.