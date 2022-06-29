Июнь, 29 в 13:21

На автозаправочных станциях Польши в среду, 29 июня, снизились цены почти на все виды топлива, кроме премиального дизеля, который немного подорожал.

Литр бензина марки А-98 сегодня стоит в среднем 8,31 злотых (54,75 грн по курсу Нацбанка Украины). Накануне цена зафиксирована на уровне 8,36 злотых (54,96 грн по курсу НБУ на 28 июня).

Наблюдается также незначительное снижение стоимости бензина А-95 за сутки – 7,83 злотых/литр (51,59 грн по курсу НБУ). Днем ранее он стоил 7,86 злотых/литр или 51,7 грн.

Сейчас смотрят

Цены на обычное дизельное топливо почти не изменились за день – 8,22 злотых (54,15 грн) против 8,23 злотых накануне.

Премиальный дизель на польских АЗС за день подорожал с 7,82 злотых/литр (51,4 грн) до 7,87 злотых/литр (51,85 грн).

Уровень цен на автогаз (LPG) стабилен. Литр сегодня стоит 3,48 злотых (22,9 грн), вчера – 3,49 злотых.

Если посмотреть на предельные цены на топливо в Польше, то бензин А-95 дороже всего стоит сегодня в Подкарпатском воеводстве – 8,03 злотых/литр (52,9 грн), дешевле всего – в Подляском (7,06 злотых/литр (46,5) грн).

Максимальная цена на дизель 29 июня – 8,78 злотых/литр или 57,8 грн – в Малопольском воеводстве, минимальная – в Свентокшиском (6,79 злотых/литр или 44,7 грн).

Источник: AutoCentrum.pl