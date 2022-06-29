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Британская разведка: РФ ракетными ударами хочет помешать поставкам оружия для ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Британская разведка: РФ ракетными ударами хочет помешать поставкам оружия для ВСУ
Фото: Depositphotos

Россия с большой долей вероятности продолжит наносить ракетные удары по Украине, чтобы помешать поставкам западного вооружения для украинских военных. Об этом говорится в последнем отчете разведки Великобритании.

Британские разведчики говорят, что 27 июня российские военные, возможно, хотели попасть в инфраструктурный объект в Кременчуге Полтавской области, но из-за дефицита современного высокоточного оружия и непрофессионализма корректировщиков агрессоры попали в торговый центр, что привело к массовым жертвам среди мирного населения.

Они напомнили, что неточность ударов РФ на огромные расстояния ранее уже приводила к огромным жертвам, как, к примеру, на железнодорожном вокзале в Краматорске 9 апреля, где погиб 61 человек.

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В то же время, по их мнению, высшее военное командование РФ в дальнейшем сочтет приемлемым высокий уровень побочного ущерба, когда будет испытывать военную необходимость для удара по цели.

По данным британской разведки, российская армия постепенно продвигается и окружает Лисичанск. Говорят, что с 25 июня продвинулись на 2 км у местного НПЗ.

 

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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