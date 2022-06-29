Июнь, 29 в 18:29

В будущем Украина может стать членом Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом говорится в пункте 41 новой стратегической концепции НАТО, которую лидеры государств приняли 29 июня на саммите в Мадриде.

– Безопасность стран, стремящихся стать членами Альянса, переплетается с нашей. Мы решительно поддерживаем их независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы усилим политический диалог и сотрудничество с теми, кто стремится присоединиться к Альянсу, поможем укрепить их устойчивость к злонамеренному вмешательству, расширить их потенциал и усилить нашу практическую поддержку для продвижения их евроатлантических стремлений, — говорится в документе.

Также отмечается, что лидеры НАТО продолжат развивать партнерство с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности.

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— Мы подтверждаем решение, которое приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения касательно Грузии и Украины, — говорится в документе.

Напомним, что в начале апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация, согласно которой Украина и Грузия станут членами Альянса после получения ПДЧ (плана дейсвий по членству в НАТО).

Пока обе страны ПДЧ так и не получили, однако Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Важно, что, согласно новой стратегической концепции, НАТО признало Россию самой серьезной и прямой угрозой союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.