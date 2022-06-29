Папа Франциск назвал “варварской атакой” ракетный удар, нанесенный РФ по ТЦ в Кременчуге

Июнь, 29 в 16:14

Папа Римский Франциск осудил ракетную атаку на торговый центр в Кременчуге и призвал не переставать молиться за то, чтобы скорейшее кончилось “безумие войны в Украине”.

Об этом он сказал перед толпой на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Vatican News.

— Ежедневно ношу в своем сердце дорогую и многострадальную Украину, которая и дальше страдает от варварских атак, таких как, удар по торговому центру в Кременчуге. Молюсь о том, чтобы эта безумная война быстрее увидела свой конец и возобновляю поощрение быть неутомимо выносливыми в молитве о мире: пусть же Господь откроет те пути диалога, которые люди не хотят или не могут найти! И не будем пренебрегать оказанием помощи страдающему украинскому населению, — сказал понтифик.

При этом, стоит отметить, что Папа, как и раньше, продолжает избегать обвинений в адрес России и ее руководства, которые стоят за тысячами смертей невинных людей в Украине. В своей речи он не назвал виновника ракетного удара по переполненному торговому центру.

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Ранее понтифик сделал неоднозначное заявление, что полномасштабное вторжение России в Украину было “возможно как-то спровоцировано”. Он осудил “варварство и жестокость российских войск”, но отказался говорить о “добре и зле” в контекстах войны России против Украины.

Папа также выразил сожаление из-за отмененной встречи с патриархом РПЦ Кириллом в июне, и выразил надежду, что такая встреча состоится в сентябре в Казахстане.

Российская армия нанесла ракетные удары по Кременчугу 27 июня днем. С территории РФ запустили две сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 большой дальности.

Одна из них попала в ТЦ Амстор, где во время воздушной тревоги могли находиться около тысячи человек. Часть людей к моменту удара успела выйти.

Источник: Vatican News