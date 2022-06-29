Польша ставит под сомнение право России быть частью ОБСЕ

Июнь, 29 в 19:43

Польша подвергает сомнению право России быть частью ОБСЕ в связи с намерением “денацифицировать и демилитаризировать” Украину.

Об этом говорится на официальной странице Польского председательства в ОБСЕ 2022 в Twitter.

— Мы считаем российскую декларацию о “денацификации и демилитаризации” Украины абсолютно неприемлемой, это противоречит основным правилам и обычаям международного поведения. Это подвергает сомнению право России быть частью ОБСЕ сообщества, — говорится в сообщении.

We consider the ???????? declaration to “complete the denazification and demilitarization” of ???????? utterly unacceptable and against basic rules and customs of international behavior. It puts in question the eligibility of Russia for being a part of the @OSCE community.#ASRC pic.twitter.com/0533Fmz2GS Сейчас смотрят — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) June 29, 2022

Кроме того, государства, входящие в состав ОБСЕ, отметили, что агрессия России в Украине не является единственным вызовом европейской безопасности.

– Россия также провоцирует и разжигает конфликты в зоне ОБСЕ своим явным участием, включая угрозы и применение силы, – говорится в заявлении Польского председательства.

Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ приостановить полномочия России в организации с учетом ситуации безопасности.