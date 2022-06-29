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Польша ставит под сомнение право России быть частью ОБСЕ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Польша ставит под сомнение право России быть частью ОБСЕ

Польша подвергает сомнению право России быть частью ОБСЕ в связи с намерением “денацифицировать и демилитаризировать” Украину.

Об этом говорится на официальной странице Польского председательства в ОБСЕ 2022 в Twitter.

— Мы считаем российскую декларацию о “денацификации и демилитаризации” Украины абсолютно неприемлемой, это противоречит основным правилам и обычаям международного поведения. Это подвергает сомнению право России быть частью ОБСЕ сообщества, — говорится в сообщении.

Кроме того, государства, входящие в состав ОБСЕ, отметили, что агрессия России в Украине не является единственным вызовом европейской безопасности.

– Россия также провоцирует и разжигает конфликты в зоне ОБСЕ своим явным участием, включая угрозы и применение силы, – говорится в заявлении Польского председательства.

Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ приостановить полномочия России в организации с учетом ситуации безопасности.

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