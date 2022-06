Польша ставит под сомнение право России быть частью ОБСЕ

Польша подвергает сомнению право России быть частью ОБСЕ в связи с намерением “денацифицировать и демилитаризировать” Украину.

Об этом говорится на официальной странице Польского председательства в ОБСЕ 2022 в Twitter.

We consider the ???????? declaration to “complete the denazification and demilitarization” of ???????? utterly unacceptable and against basic rules and customs of international behavior. It puts in question the eligibility of Russia for being a part of the @OSCE community.#ASRC pic.twitter.com/0533Fmz2GS

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) June 29, 2022