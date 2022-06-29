Шольц не смог назвать гарантии безопасности, которые Украине пообещали страны G7
Канцлер Германии Олаф Шольц не смог конкретизировать, какие именно гарантии безопасности пообещали страны G7 Украине.
Во время саммита Большой семерки журналистка задала ему вопрос: Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?
Однако ответ Шольца был очень коротким и в то же время немного странным. Он улыбнулся и сказал:
– Да, (засмеялся, – Ред.) мог бы. Это все, – сказал Шольц, после чего перешел к следующему вопросу.
— Chancellor Scholz, could you give us some concrete information about the security guarantees to be issued for Ukraine after the war?
— Yes I could…. That’s it.pic.twitter.com/NxgoVN2yL0
— Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2022
Саммит стран Большой семерки, в состав которой входят Великобритания, Германия, Япония, США, Франция, Канада и Италия, завершился 28 июня.
По его итогам страны договорились, что будут помогать Украине в войне с Россией столько, сколько это понадобится.
В итоговом заявлении также отмечается, что страны Большой семерки собираются разработать меры, которые не позволят РФ извлекать прибыль от военной агрессии.