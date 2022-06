Канцлер Германии Олаф Шольц не смог конкретизировать, какие именно гарантии безопасности пообещали страны G7 Украине.

Во время саммита Большой семерки журналистка задала ему вопрос: Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?

Однако ответ Шольца был очень коротким и в то же время немного странным. Он улыбнулся и сказал:

— Chancellor Scholz, could you give us some concrete information about the security guarantees to be issued for Ukraine after the war?

— Yes I could…. That’s it.pic.twitter.com/NxgoVN2yL0

