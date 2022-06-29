Июнь, 29 в 12:34

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог конкретизировать, какие именно гарантии безопасности пообещали страны G7 Украине.

Во время саммита Большой семерки журналистка задала ему вопрос: Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?

Однако ответ Шольца был очень коротким и в то же время немного странным. Он улыбнулся и сказал:

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– Да, (засмеялся, – Ред.) мог бы. Это все, – сказал Шольц, после чего перешел к следующему вопросу.

— Chancellor Scholz, could you give us some concrete information about the security guarantees to be issued for Ukraine after the war? — Yes I could…. That’s it.pic.twitter.com/NxgoVN2yL0 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2022

Саммит стран Большой семерки, в состав которой входят Великобритания, Германия, Япония, США, Франция, Канада и Италия, завершился 28 июня.

По его итогам страны договорились, что будут помогать Украине в войне с Россией столько, сколько это понадобится.

В итоговом заявлении также отмечается, что страны Большой семерки собираются разработать меры, которые не позволят РФ извлекать прибыль от военной агрессии.