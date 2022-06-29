Июнь, 29 в 17:11

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не приведут к миру, пока Россия не потерпит поражение в войне с Украиной.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи группы экспертов НАТО.

– Абсолютно необходимо, чтобы мы обеспечили поражение России в Украине. И это необходимо ради европейской безопасности, свободы и демократии, и это единственный способ крепкого мира в Европе, которого мы собираемся достичь, – сказала она.

По словам Трасс, переговоры с Россией без вывода войск с территории Украины принесут “ложный мир и приведут к дальнейшей агрессии в будущем”.

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Также Трасс вспомнила печальную судьбу Минских договоренностей, призывая мировое сообщество извлечь уроки из прошлого.

– Поэтому мой очень сильный посыл состоит в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры, – добавила Трасс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинцы должны сами решать, что для них приемлемо в переговорах с РФ.