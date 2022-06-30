Июнь, 30 в 15:59

В четверг, 30 июня, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши снизились цены на бензин и дизельное топливо. Это не касается премиального дизеля, который немного подорожал.

Так, литр бензина марки А-95 сегодня можно в среднем приобрести за 7,80 злотых (51,2 грн по курсу Национального банка Украины). Накануне он стоил 7,83 злотых.

Литр бензина марки А-98 водители в Польше могут в среднем купить по цене 8,28 злотых (54,4 грн по курсу НБУ), в то время как днем ранее это топливо стоило 8,31 злотых/литр.

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Дизтопливо также можно сегодня приобрести дешевле: по средней цене 8,11 злотых/литр (53,2 грн). В среду средняя стоимость дизеля на АЗС Польши составила 8,22 злотых/литр.

В то же время, немного возросла стоимость премиального дизтоплива – до 7,89 злотых/литр (51,8 грн) против 7,87 злотых/литр накануне.

Стоимость автогаза (LPG) за сутки практически не изменилась: сегодня за него нужно в среднем заплатить 3,49 злотых/литр (22,9 грн). Накануне средняя стоимость автогаза на польских АЗС составила 3,48 злотых/литр.

Стоимость горючего на АЗС Польши варьируется в зависимости от воеводства.

Например, бензин марки А-95 дешевле всего продают в Подлясском воеводстве – в среднем за 7,42 злотых/литр (48,7 грн), а дороже всего – в Подкарпатском воеводстве, за 8,09 злотых/литр (53,1 грн).

Средняя стоимость бензина А-98 варьируется от 7,76 злотых/литр (50,9 грн) в Куявско-Поморском воеводстве до 8,88 злотых/литр (58,3 грн) в Опольском воеводстве.

Средние цены на дизтопливо самые низкие в Свентокшиском воеводстве (7,07 злотых/литр, или 46,4 грн), а самые высокие – в Куявско-Поморском воеводстве (8,81 злотых/литр, или 57,8 грн).

Цены на АЗС Украины

Цены на бензин категории А-95+ в Украине снизились сегодня на 17 копеек. В среднем его можно приобрести по 51,99 грн/л.

Стоимость бензина категорий А-95 и А-92 не изменилась и составляет в среднем 50,64 грн/л и 50,30 грн/л соответственно.

Средняя стоимость дизеля составляет 56,40 грн/л. А цены на автогаз снизились на 14 копеек и в среднем составляют 41,67 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl