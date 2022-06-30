Июнь, 30 в 12:53

Банковский курс гривны в Польше составляет около 0,125 злотых за 1 грн.

В польском банке за 100 грн можно получить 12,52 злотых (по среднему банковскому курсу) или 15,23 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам:

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курс по карте Mastercard – 15,18 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 15,18 польских злотых за 100 грн.

Доллар в польских банках подорожал и в среднем составляет 4,399 польских злотых за $1. Обменив $100, можно получить около 439,92 злотых. А по курсу НБУ – 445,65.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 444,18 злотых за $100;

курс по карте Visa – 444,08 злотых за $100.

Евро 27 июня в банках немного подешевел – 4,588 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 458,76 злотых. По курсу НБУ – 468,85.

Курс евро в Польше по банковским картам также подешевел:

курс по карте Mastercard – 464,87 злотых за €100;

курс по карте Visa – 463,31 злотых за €100.

Подробнее о том, сколько стоит доллар и евро в банках и на черном рынке – читайте в нашем материале.

Источник: Минфин