Доллар немного подорожал, а евро — подешевел: курс валют в Польше
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Банковский курс гривны в Польше составляет около 0,125 злотых за 1 грн.
В польском банке за 100 грн можно получить 12,52 злотых (по среднему банковскому курсу) или 15,23 злотых (по курсу НБУ).
Курс гривны в Польше по банковским картам:
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- курс по карте Mastercard – 15,18 польских злотых за 100 грн;
- курс по карте Visa – 15,18 польских злотых за 100 грн.
Доллар в польских банках подорожал и в среднем составляет 4,399 польских злотых за $1. Обменив $100, можно получить около 439,92 злотых. А по курсу НБУ – 445,65.
Курс доллара в Польше по банковским картам:
- курс по карте Mastercard – 444,18 злотых за $100;
- курс по карте Visa – 444,08 злотых за $100.
Евро 27 июня в банках немного подешевел – 4,588 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 458,76 злотых. По курсу НБУ – 468,85.
Курс евро в Польше по банковским картам также подешевел:
- курс по карте Mastercard – 464,87 злотых за €100;
- курс по карте Visa – 463,31 злотых за €100.
Подробнее о том, сколько стоит доллар и евро в банках и на черном рынке – читайте в нашем материале.
Источник: Минфин