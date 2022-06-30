Эффект дежавю: как СССР развязал кровавую войну с финнами и развенчал мифы о своем могуществе

Июнь, 30 в 12:47

У историков современная война Украины с Россией вызывает нечто вроде эффекта дежавю. Когда СССР так же, не объявляя войны, напал на другого своего соседа — маленькую Финляндию. И это имело большие последствия уже в будущем.

Некоторые историки утверждают, что нападения Германии на Советский Союз во Вторую мировую войну могло бы и не случиться, если бы тогда Гитлер не понял, что красная армия не такая уж мощная, потому что не смогла выстоять против почти в десять раз меньшего по количеству противника.

Давление на Финляндию

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Конфликт начался под, на первый взгляд, “невинным” предлогом. Осенью 1939-го Советский Союз запросил у Финляндии часть территорий, близких к тогдашнему Ленинграду. Чтобы якобы укрепить свои границы. На часть Карельского перешейка с развитой железнодорожной сетью и острова Финского залива финнам предложили поменять большую, но экономически непригодную территорию в болотистой части Карелии. Переговоры успеха не принесли. “Советы” получили отказ.

— Война не была объявлена, то есть СССР просто разорвал дипломатические отношения накануне начала военного вторжения, так же поступила и Россия в Украине. В посольстве сожгли документы, а все дипломаты уехали, – рассказывает историк Юрий Шаповал.

Провокацию устроили тоже коварно. 26 ноября 1939 года произошел так называемый Майнильский инцидент, когда советский поселок Майнила был обстрелян артиллерией. Погибли четверо советских военных. О тех событиях в эксклюзивном интервью нам рассказал финский историк Туомос Тепора.

— Это была хорошо спланированная советская спецоперация с целью обвинить Финляндию. Даже в мире никто в это не поверил, чтобы наша маленькая страна первой напала на столь мощный, как тогда казалось, СССР, — утверждает Тепора.

Это был тот же казус Белли, то есть повод начать войну, однако ее никто так и не объявил. А через несколько дней в небо взлетели советские бомбардировщики, чтобы сбросить бомбы на мирные финские города.

— После провокации Советский Союз прибег к бомбардировкам основных финских городов. Это прежде всего Хельсинки, это Тампера, это фактически все города, которые находились в зоне досягаемости бомбардировочной авиации. Они были разбомблены. Огромное количество гражданского населения погибло, – отмечает военный историк Михаил Жирохов.

Финские города на кадрах журналистов со всего мира выглядели почти так же, как Сумы, Чернигов и Харьков после вторжения российских оккупационных войск. Переселенцы, тоже в большинстве своем женщины и дети, оставили мужчин защищать свою землю.

Смертельная “гуманитарная помощь”

Представители Советского Союза отреагировали тогда так же, как и сейчас их последователи, распространяя не просто лживые, но и абсурдные заявления. Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов бомбардировки так и не признал. Он цинично заявил, что советская авиация сбрасывала с самолетов хлеб и продукты питания. Шокировав этим весь цивилизованный мир.

— Понятие коктейль Молотова, наверное, мало кто знает, это был такой черный юмор финских военных. Когда они изобрели эту смесь против танков, то шутили, что это коктейль к еде, которую рассыпает Молотов, – объясняет Юрий Шаповал.

Игнорируя законное правительство, под эгидой Союза немногочисленные финские маргиналы создают фейковое, возглавившее советскую марионетку – Финляндскую Демократическую Республику, которую будут называть шаблонно: ФДР. Почти как ДНР, но много лет спустя.

— Это происходило в поселке Териоки. Именно там создали это фейковое образование, и с его руководством был подписан договор. О том, с чем не согласились официальные власти Финляндии – обмен территорий. Ну, а на помощь этой псевдореспублике отправили красную армию. Так, как было у вас, в Донецке, – рассказал Тепора.

Гимном красной армии тогда стала песня, звучавшая и на телевидении, и в быту — Принимай нас, Суоми-красавица, — как намек на силовой захват. На страницах советских газет пропаганда “лепила” из своих солдат чуть ли не освободителей. Ну и, конечно, никакого намека на слово “война”. В употреблении фразеологизмы: вооруженный конфликт на границе с Финляндией, оборонный поход Советского Союза. Такие же приемы используют и российские СМИ.

Неготовность советской армии

На лыжах и в белых маскировочных халатах, с ружьями и в теплой зимней одежде. Такими финских армейцев фиксировали журналисты. В противоположность им советские солдаты были одеты в легкие бушлаты, буденовки с открытыми ушами, часто не имели даже перчаток.

В прессе шутили, что на стороне финнов сражается “генерал мороз”. Долго считалось, что температура той зимой опустилась до -40, хотя синоптики называют цифру -20.

Первые военные провалы красной армии, как и в Украине, были из-за неготовности войск к войне, неизученной местности и рельефа, дезертирства в командном составе. Солдатов бросали в бой, не считая их жизней.

— Именно финская война стала прологом к участию Советского Союза во Второй мировой войне, и по ее результатам была большая чистка. Огромное количество генералов, которые проявили себя очень плохо, впоследствии были репрессированы, — рассказывает Михаил Жирохов.

Финны были очень мотивированы, ведь отстаивали свою землю. Зная каждую тропу родных лесов, они устраивали засады, жгли советские танки зажигательной смесью. Снайперы маскировались на деревьях и убивали красноармейцев, на которых не было даже маскировочных костюмов.

— Все финские мужчины умели стрелять, они были подготовленным резервом. Финская армия за короткий период смогла выставить мощные силы, отразившие наступление Советского Союза, — подчеркивает Жирохов.

Традиции, которые пришли и до сего дня. Среди красноармейцев процветало мародерство. Об этом писали даже в официальных записках НКВД. Советские солдаты были в шоке от уровня жизни финнов. Машины, отправлявшиеся в СССР, обычно шли заполненные посылками.

— Когда Выборг эвакуировали, многие финны сжигали свои дома, чтобы ничего не досталось русским солдатам. У оставшихся на оккупированных территориях, конечно, все разворовали, — вспоминает Туомос Тепора.

Имперские амбиции “советов” достигали порабощения всей Финляндии. Но этому помешало героическое сопротивление. Настоящим испытанием для красной армии стала Линия Маннергейма. Оборонная постройка чрезвычайной сложности, которую советские войска не могли преодолеть до конца войны. И только удачный прорыв стал причиной того, что финны согласились на невыгодный для них мир с потерей своих земель.

— 400 тыс. человек потеряли свои дома из-за того, что нам пришлось передать 10% своей территории, но финны сохранили свою независимость благодаря силе духа и борьбе народа, — утверждает Тепора.

В Финляндии до сих пор существует понятие Дух зимней войны. Он объединил в стране и левых, и правых в едином порыве и желании воевать за Родину. И именно его считают главным фактором успешного сопротивления противнику, который в разы превышал численностью.

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