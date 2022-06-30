Июнь, 30 в 0:16

Правительство Чехии намерено передать Украине два беспилотных летательных аппарата Bivoj, созданную местной компанией. Эти беспилотники предназначены для разведки. Уже в скором времени их могут использовать украинские защитники.

По данным чешских изданий, разработчик беспилотников вскоре хочет представить обществу дрон, который имеет возможность корректировать выстрелы из артиллерии и нести боевую нагрузку.

– Первой задачей беспилотника будет предоставление точных данных, чтобы украинская артиллерия имела лучшие результаты, – отметил совладелец Jablotron Далибор Дедек, поддерживающий закупку оружия для Украины.

Дроны имеют высокоточную камеру видеонаблюдения, что особенно важно во время разведки на фронте. Беспилотник весом около 25 кг и с размахом крыла около 3,3 м могут передать в Украину через несколько недель.

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БПЛА предлагается производителем в комплекте, который стандартно включает в себя три самолета, станцию ​​управления пилот-оператор, трекинговую антенну или спутниковый модуль и катапульту, из которой взлетает дрон.

Радиосигнал беспилотника достигает от 50 до 60 км, с которого может беспрепятственно собирать данные. Для работы достаточно даже одного человека, если у дрона настроен автономный пилот, есть определенный маршрут и задачи.

В воздухе беспилотник может собирать данные в течение 6 часов. По словам представителей компании, дрон компактный, легко перемещается и не требует мощеной поверхности для работы.

Источник: Ceske noviny