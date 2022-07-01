Июнь, 30 в 23:04

Саммит НАТО на этой неделе в Мадриде показывает, что трансатлантический альянс остается мощной силой добра. 29 июня на саммите было принято несколько важных решений — НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Альянс, а еще утвердили новую стратегическую концепцию.

Факты ICTV посмотрели, что пишут западные СМИ о саммите.

Альянс должен быть намного сильнее — The Washington Post

НАТО было создано в 1949 году для противодействия агрессивным планам Советского Союза, который оставался открыто приверженным глобальной коммунистической революции. Вскоре это обоснование исчезло после распада СССР.

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Европейские члены Альянса сократили свои военные инвестиции, резонно полагая, что шансы большой войны невелики. В это продолжали верить даже тогда, когда Путин вторгся в Грузию и аннексировал часть Украины.

Но после 24 февраля 2022 года, когда РФ напала на Украину, ложное чувство безопасности ушло.

По данным НАТО, только около десятка из 30 стран-членов Альянса тратят минимально рекомендуемые 2% своего ВВП на оборону. Ни Швеция, ни Финляндия, которые вскоре станут членами, не достигают этого уровня, хотя обе страны обязались увеличить расходы на оборону в ближайшие годы.

Неудивительно, что только страны, граничащие с Россией — Латвия, Литва и Польша — быстро увеличили расходы на оборону после оккупации Крыма Россией.

Быстрое перевооружение Европы поможет снизить нагрузку на ресурсы США.

Заявление президента Байдена в среду о том, что Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие в Европе, хорошо для Альянса. Но это также показывает, насколько регион зависит от США в краткосрочной перспективе.

Быстрый экономический рост Китая означает, что США придется развертывать свои силы в Азии. Учитывая и без того огромный дефицит бюджета Соединенных Штатов, маловероятно, что США смогут взять на себя основное бремя в обоих регионах. Это означает, что Европе нужно будет быстро перевооружиться.

Европейцы пока поддерживают политику своих стран в отношении противостояния российской угрозе. Опрос немцев, проведенный в марте, показал, что 78% поддержали увеличение расходов на оборону на €100 млрд.

Опрос, проведенный для НАТО, показал значительную поддержку в большинстве европейских стран увеличения расходов на оборону.

НАТО будет сильным в долгосрочной перспективе только в том случае, если этого захотят европейские члены.

Лидеры НАТО называют Россию прямой угрозой — Politico

В новом стратегическом плане Россию прямо назвали наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Что касается приглашения Финляндии и Швеции в НАТО, то генсек Йенс Столтенберг сказал, что российский диктатор не смог добиться своей цели по предотвращению принятия в Альянс новых членов.

Конечно, главным возражением Путина было не допустить вступления Украины в НАТО.

Столтенберг сказал, что НАТО будет помогать модернизировать ВСУ.

В предыдущей Стратегической концепции, принятой в 2010 году, союзники называли Россию стратегическим партнером, а Китай вообще не упоминали. В новой концепции они описали Китай как вызов интересам, безопасности и ценностям союзников.

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Расширение НАТО — это комплименты Путина — NYT

Одной из целей президента Владимира Путина во время вторжения в Украину было изменить баланс военной мощи в Европе. Путину это удалось, но не так, как он предполагал.

Вместо того, чтобы укреплять Россию, российский президент столкнулся с более сплоченным Альянсом. А война Путина в Украине побудила Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО.

Без войны в Украине Швеция и Финляндия вряд ли почувствовали бы потребность в защите НАТО. Швеция не воевала 200 лет, а Финляндия давно культивировала политику военного нейтралитета, хотя обе страны являются членами Европейского Союза.

Но российское вторжение быстро изменило отношение общественности. Обе страны немедленно отправили в Украину боеприпасы и оружие. Опросы, проведенные в Финляндии и Швеции в начале войны, показали поддержку вступления в НАТО (65% в Финляндии и 57% в Швеции).

Обе страны имеют сильные вооруженные силы, обе страны являются сильными демократиями.