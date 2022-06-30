Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Смоленск – это Литва: литовский депутат отвел России на заявления о блокаде Калининграда

Илья Нежигай, редактор ленты
Литва
Фото: Depositphotos

Российская истерика по поводу ограничений железнодорожного перегона между основной территорией РФ и российским эксклавом Калининградом получила ответ с насмешкой со стороны литовского депутата.

Парламентарий литовского сейма Матас Малдейкис обратился к властям РФ с требованием предоставить Литве сухопутный коридор к традиционным литовским землям в Смоленске.

— В ответ на претензии России по Калининграду, мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор, — написал депутат в Twitter.

К сообщению он добавил карту, в которой можно увидеть сухопутный коридор через территорию Беларуси и Москву в Смоленск.

Сейчас смотрят

В конце твита он оставил хештег “Смоленск это Литва”.

Ранее Матас Малдейкис уже троллил российских законодателей, когда те в Госдуме РФ зарегистрировали проект закона, который якобы должен быть отменен признание Россией независимости Литвы. Тогда литовский парламентарий предложил расторгнуть Поляновский мирный договор 1634 г., по которому были зафиксированы границы России и Речи Посполитой в XVII веке. Тогда он пошутил, что Россия должна вернуть “все оккупированные территории Великому княжеству”.

Читайте
Литва отрезала транзит в Калининград, РФ скандалит и проводит учения: что происходит

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка