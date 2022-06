Российская истерика по поводу ограничений железнодорожного перегона между основной территорией РФ и российским эксклавом Калининградом получила ответ с насмешкой со стороны литовского депутата.

Парламентарий литовского сейма Матас Малдейкис обратился к властям РФ с требованием предоставить Литве сухопутный коридор к традиционным литовским землям в Смоленске.

К сообщению он добавил карту, в которой можно увидеть сухопутный коридор через территорию Беларуси и Москву в Смоленск.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E

— Matas Maldeikis MP ???????? (@MatasMaldeikis) June 29, 2022