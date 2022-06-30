Июнь, 30 в 1:36

Российская истерика по поводу ограничений железнодорожного перегона между основной территорией РФ и российским эксклавом Калининградом получила ответ с насмешкой со стороны литовского депутата.

Парламентарий литовского сейма Матас Малдейкис обратился к властям РФ с требованием предоставить Литве сухопутный коридор к традиционным литовским землям в Смоленске.

— В ответ на претензии России по Калининграду, мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор, — написал депутат в Twitter.

К сообщению он добавил карту, в которой можно увидеть сухопутный коридор через территорию Беларуси и Москву в Смоленск.

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In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E — Matas Maldeikis MP ???????? (@MatasMaldeikis) June 29, 2022

В конце твита он оставил хештег “Смоленск это Литва”.

Ранее Матас Малдейкис уже троллил российских законодателей, когда те в Госдуме РФ зарегистрировали проект закона, который якобы должен быть отменен признание Россией независимости Литвы. Тогда литовский парламентарий предложил расторгнуть Поляновский мирный договор 1634 г., по которому были зафиксированы границы России и Речи Посполитой в XVII веке. Тогда он пошутил, что Россия должна вернуть “все оккупированные территории Великому княжеству”.