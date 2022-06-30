Июнь, 30 в 11:44

Соединенные Штаты Америки стремятся к завершению полномасштабной войны в Украине в ближайшее время. Однако все свидетельствует о намерениях Кремля продолжать атаки.

Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о желании завершить войну до конца этого года.

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– Мы бы хотели, чтобы война завершилась сегодня. И она может завершиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не демонстрирует намерения идти на переговоры. Он демонстрирует намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей, — подчеркнул Кирби.

Он заверил, что в связи с этим США и дальше будут помогать укреплять оборону Украины.

– Мы действительно упорно работаем, чтобы предоставить им некоторые передовые возможности противовоздушной обороны, – заявил Кирби, намекая на норвежские комплексы противоракетной обороны средней и большой дальности NASAMS.

Он также отметил, что только официальный Киев, в частности президент Владимир Зеленский, будет определять, когда, где и на каких условиях могут проходить переговоры с РФ по прекращению войны.

На днях президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам G7 заявил, что хочет, чтобы развязанная Россией полномасштабная война в Украине завершилась к зиме (то есть до конца 2022 года). Он призвал лидеров Большой семерки оказать дополнительную помощь Украине, чтобы можно было закончить войну до наступления зимы.

По прогнозам бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, до конца года ВСУ смогут отбросить российских оккупантов к линии фронта по состоянию на 23 февраля.

Фото: Генеральный штаб ВСУ