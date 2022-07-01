Июль, 01 в 15:21

В Польше уже несколько дней наблюдается тенденция к снижению цен на бензин. В пятницу, 1 июля, это горючее на польских АЗС опять немного подешевело.

В частности, бензин марки А-95 сегодня можно в среднем приобрести по цене 7,77 злотых/литр (это 50,4 грн по курсу Национального банка Украины), в то время как накануне его стоимость составляла 7,80 злотых/литр.

Немного снизились средние цены и на бензин марки А-98 – до 8,27 злотых/литр (53,6 грн по курсу НБУ) против 8,28 злотых/литр в четверг.

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Литр дизельного топлива также подешевел: его средняя стоимость на польских АЗС составляет 8,10 злотых (52,5 грн). Накануне дизель в среднем покупали по цене 8,11 злотых/литр.

В то же время снова подорожало премиальное дизтопливо – до 7,90 злотых/литр (51,2 грн). В четверг средняя стоимость этого горючего составила 7,89 злотых/литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,49 злотых/литр (22,6 грн по курсу НБУ).

Стоимость горючего на польских АЗС отличается в зависимости от воеводства. Так, средняя стоимость бензина А-95 сегодня самая низкая в Подляском воеводстве (7,40 злотых/литр, или 48 грн), а самая высокая – в Подкарпатском воеводстве (7,98 злотых/литр, или 51,8 грн).

Бензин марки А-98 дешевле всего стоит в Подкарпатском воеводстве (7,72 злотых/литр, или 50,1 грн), а дороже всего – в Лодзинском воеводстве (8,63 злотых/литр, или почти 56 грн).

Цены на дизтопливо варьируются от 7,60 злотых/литр (49,3 грн) в Люблинском воеводстве до 10,58 злотых/литр (68,6 грн) в Любушском воеводстве.

Стоимость топлива в Украине

Цены на горючее в Украине 1 июля снизились. В частности, бензин А-95 подешевел на 3 копейки: в среднем его можно приобрести за 50,61 грн/л.

Средняя стоимость бензина А-92 снизилась на 80 копеек и составила 49,50 грн/л.

Средняя цена дизеля составляет 56,37 грн/л (подешевела на 3 копейки).

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl