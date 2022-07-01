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Доллар и евро подорожали: актуальный курс валют в Польше

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Доллар и евро подорожали: актуальный курс валют в Польше
Фото: Depositphotos

Банковский курс гривны в Польше составляет около 0,126 злотых за 1 грн.

В польском банке за 100 грн можно получить 12,57 злотых (по среднему банковскому курсу) или 15,42 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам:

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  • курс по карте Mastercard – 15,22 польских злотых за 100 грн;
  • курс по карте Visa – 15,21 польских злотых за 100 грн.

Доллар в польских банках значительно подорожал и в среднем составляет 4,412 польских злотых за $1. Обменив $100, можно получить около 441,23 злотых. А по курсу НБУ – 451,01.

Курс доллара в Польше по банковским картам также повысился:

  • курс по карте Mastercard – 445,26 злотых за $100;
  • курс по карте Visa – 445,04 злотых за $100.

Евро 27 июня в банках тоже подорожал – 4,595 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 459,46 злотых. По курсу НБУ – 468,69.

Курс евро в Польше по банковским картам наоборот подешевел:

  • курс по карте Mastercard – 462,28 злотых за €100;
  • курс по карте Visa – 462 злотых за €100.

Факты ICTV также подготовили материал о том, сколько стоит доллар и евро в банках и на черном рынке по состоянию на 1 июля.

Источник: Минфин

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