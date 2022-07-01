Июль, 01 в 19:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным по разблокированию украинских портов для возобновления экспорта. В то же время на Банковой отметили, что пока никаких договоренностей нет.

О разблокировании украинского экспорта Эрдоган упомянул сегодня в комментарии журналистам в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, продолжаются контакты по организации переговоров с президентами Украины и РФ, которые будут касаться продовольственного кризиса в мире.

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– Мы можем провести переговоры и отправить пшеницу, ячмень, овес и подсолнечник в страны, которые страдают. Мы можем сделать это как посредник, – заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что около 20 турецких кораблей готовы помочь вывезти из Украины сельскохозяйственную продукцию.

– Около 20 наших кораблей готовы отплыть в любой момент. Надеюсь, после ответа Зеленского и Путина будем определять наши дальнейшие шаги, – добавил Эрдоган.

Следует отметить, что на это заявление уже отреагировали в Офисе президента Украины. Как отметил сегодня на брифинге руководитель ОПУ Андрей Ермак, сейчас не происходят никакие переговоры о встрече Владимира Зеленского с Путиным.

– Что касается Турции. Пока никаких переговоров, договоренностей о встрече президента Украины и президента РФ не ведется, мы о таких сигналах не слышали, — заявил он.

В то же время Ермак уточнил, что продолжаются консультации по разблокированию портов Украины для экспорта зерна, в том числе на уровне ООН и Турции.

– Но о каких-то конкретных датах относительно встречи в Турции или в любом другом городе пока договоренности нет, — добавил Ермак, отметив, что для Киева в этом вопросе важны гарантии безопасности.

Как известно, это уже не первые попытки Анкары стать посредником между Украиной и РФ. Так, в конце мая Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину провести с Украиной мирные переговоры в Стамбуле с участием ООН.

В начале июня стало известно, что Турция создает штаб для экспорта украинского зерна и подсолнечника. А недавно в Анкаре сообщили о “положительных переговорах” с РФ по разблокированию украинских портов для экспорта зерна.

Источник: Habertürk, CNN Türk, Hürriyet, Укринформ